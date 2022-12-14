Учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер подарила юному музыканту Рудольфу Пермякову барабанную установку.Рудольф — тот самый десятилетний барабанщик, который летом 2021 года вместе с папой-гитаристом устраивал концерты на Кировке, чтобы заработать на профессиональную барабанную установку. За один уличный концерт удавалось заработать от 500 до 2 000 рублей. Ирина Текслер и директор Фонда 2020 Вероника Ливончик познакомились с мальчиком случайно, на одном из городских мероприятий, и были впечатлены его историей.
Пока играл на Кировке, Рудольф смог насобирать сумму, которой ему хватило только на тарелки. Фонд 2020 принял решение приобрести для юного музыканта комплект барабанов.
«Этим подарком мы открываем новую страницу нашей детской филармонии, чтобы привлечь внимание благотворителей. И раз в год по решению руководства филармонии выбирать одного ребенка, которому в канун праздников дарили бы музыкальный инструмент. Зачастую инструменты дорогие, и дети занимаются на них либо в филармонии, либо в музыкальной школе. Было бы чудесно, если бы у нас появился попечительский совет, чтобы делать такие подарки детям», — пояснила Ирина Текслер.
Сейчас Рудольф Пермяков играет в составе детско-юношеского симфонического оркестра Детской филармонии Челябинской области и с коллективом уже выступил в Санкт-Петербурге, на сцене Государственной академической капеллы.