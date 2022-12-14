Ирина Текслер подарила юному музыканту из Челябинска барабанную установку

Рудольф Пермяков зарабатывал на нее летом на Кировке

Учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер подарила юному музыканту Рудольфу Пермякову барабанную установку.

«Этим подарком мы открываем новую страницу нашей детской филармонии, чтобы привлечь внимание благотворителей. И раз в год по решению руководства филармонии выбирать одного ребенка, которому в канун праздников дарили бы музыкальный инструмент. Зачастую инструменты дорогие, и дети занимаются на них либо в филармонии, либо в музыкальной школе. Было бы чудесно, если бы у нас появился попечительский совет, чтобы делать такие подарки детям»,

— пояснила Ирина Текслер.



