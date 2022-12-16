Ирина Текслер подарила современную технику поселковому музею в Челябинской области

Общественный деятель посетила также горбольницу в Коркино и местное отделение Фонда «Русь»

В поселке Роза Коркинского района жители организовали небольшой краеведческий музей. Односельчанам идея понравилась и почти каждая семья со временем принесла по экспонату или рассказу о родственниках. Организатор музея Маргарита Усольцева пригласила основателя Фонда 2020 Ирину Текслер посетить заведение и попросила помочь в развитии дела.

Ирина Текслер приняла приглашение и привезла с собой в подарок проектор с экраном и компьютер. Раньше, по словам общественного деятеля, организация была портативным «музеем в чемодане» — можно было лишь ездить по школам с экспонатами. А теперь образуется современный исторический проект.

«Это удивительный музей, с большой любовью собранный. Здесь есть вклад почти каждой семьи: кто-то рассказал о героях Великой Отечественной войны, а кто-то о героях нынешних. Очень важно, потому что необходимо память хранить», — поделилась Ирина Текслер.

Ирина Текслер также отметила, что не намерена останавливаться на проекторе и компьютере. С региональным Минкультом ведется разговор о строительстве в Розе дворца культуры, в котором, в том числе, можно будет разместить музей.

После Розы Ирина Текслер успела посетить райцентр — Коркино. В прошлом году Фонд 2020 закупил для городской больницы специальное медоборудование, которое поможет в реабилитации пациентов после заболеваний верхних дыхательных путей, в том числе после коронавируса. Стоимость составила на 650 тысяч рублей. Общественный деятель проверила, как активно медики используют технику.

Также Ирина Текслер заехала в местный филиал челябинского отделения Фонда продовольствия «Русь». Общественники занимаются фудшерингом — собирают продукты для малоимущих семей с детьми и одиноких пенсионеров. Точку открыли недавно, но уже стало значительно проще помогать большему количеству людей.

Напомним, ранее Ирина Текслер подарила юному музыканту из Челябинска барабанную установку. Рудольф Пермяков пытался заработать на нее летом на Кировке.