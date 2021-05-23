Ирина Текслер подарила Историческому музею Южного Урала редкую монету

В учреждении прошел День дарения

Накануне днем, 22 мая, в Историческом музее Южного Урала прошел День дарения. Жители Челябинской области принесли самые разные вещи, представляющие ценность для музея и способные рассказать о жизни южноуральцев. Не с пустыми руками пришла в музей и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Недавно в нашей семье оказалась монета эпохи Екатерины II 1763 года. Она достаточно редкая, выпущено мало экземпляров, и здесь, я думаю, она будет в надежных руках. Нам ее подарили друзья, но в Историческом музее ей будет самое место»,— отметила Ирина Текслер.

По словам учредителя «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020», благодаря различным вещам, фотографиям, которые уже не имеют ценности для человека, но имеют историческую ценность, можно узнать о том, чем жила Челябинская область 100 и более лет назад.

«Благодаря этим вещам мы видим, что люди были такими же. Они любили, танцевали, наслаждались жизнью. И конечно, именно в музее вещь приобретает определенную ценность»,— добавила Ирина Текслер.

Среди «подарков» музею — костюмы и платья, посуда, почтовые марки и даже чемодан. Жительница региона Татьяна Овчинникова принесла чемодан 1965 года, с которым ее отец ездил к своим родственникам на Украину.

«В музей вещь принесла в первый раз, но вообще в музеи ходить люблю. Увидела, что здесь есть коллекция чемоданов, а такого, как у меня, нет. Мне хотелось бы куда-то его пристроить. Вот и решилась»,— рассказала Татьяна.

По словам директора Исторического музея Владимира Богдановского, ценные вещи в музей не только приносят сами люди, но и отслеживают сотрудники музея через СМИ и социальные сети, а затем связываются с их владельцами. Таким образом, фонд музея пополняется не только в Дни дарения, которых, кстати, бывает несколько в году.

Подробнее о Дне дарения можно узнать в нашем материале.