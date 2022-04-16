Ирина Текслер ответила на вопросы молодежи из поселков Челябинской области

Учредитель фонда 2020 стала гостем форума «Первый на селе»

В Челябинске прошел второй день молодежного форума «Первый на селе», на нем инициативная молодежь из поселков региона создает социально значимые проекты и учится работать в команде. Гостем семинара 16 апреля стала учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, она ответила на вопросы участников и поделилась опытом, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На встрече в формате вопрос-ответ Ирина Текслер обсудила с инициативной молодежью проблемы отсутствия кадров в поселках, перспективы туризма в регионе и поговорила важности сохранения культурного наследия, а также ответила на вопросы о мотивации, семье и личном счастье.

«Участников объединяет одно: все они молодые и перспективные лидеры мнений. И навыки, которые они приобретут во время всего конкурса, помогут им в будущем реализовать свои творческие и социальные проекты»,— говорит Ирина Текслер.

В ходе форума-семинара «Первый на селе» молодые люди из поселков пройдут тренинги о бизнесе, работе с соцсетями и проработают создание собственной социальной организации.