Иракли выступил в Карабаше на Дне металлурга

Город также отметил свое 203-летие и 115-летие градообразующего предприятия

В субботу, 19 июля, в Челябинской области с размахом отметили День металлурга. Праздничные мероприятия и концерты прошли во многих городах. Для металлургов, их семей и всех южноуральцев выступали различные музыкальные и танцевальные коллективы, передает ИА «Первое областное».

В Карабаше в один день отметили сразу три праздника — День металлурга, 203-летие города и 115-летие градообразующего предприятия «Карабашмедь». По этому случаю на центральной площади прошел праздничный концерт с участием шоу-балета «Феномен-А», кавер-групп «Атака» и «Сахар», певицы Араксии Агаджанян.

Хедлайнером вечера стал Иракли. Он исполнил свои знаменитые хиты.

Карабашцы устроили артисту горячий прием.

Завершился праздник фейерверком.

Напомним, в Карабаше в субботу работал полпред президента на Урале Артем Жога. Он оценил развитие города, а перед праздничным концертом вручил награды выдающимся карабашцам.