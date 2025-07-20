В субботу, 19 июля, в Челябинской области с размахом отметили День металлурга. Праздничные мероприятия и концерты прошли во многих городах. Для металлургов, их семей и всех южноуральцев выступали различные музыкальные и танцевальные коллективы, передает ИА «Первое областное».
В Карабаше в один день отметили сразу три праздника — День металлурга, 203-летие города и 115-летие градообразующего предприятия «Карабашмедь». По этому случаю на центральной площади прошел праздничный концерт с участием шоу-балета «Феномен-А», кавер-групп «Атака» и «Сахар», певицы Араксии Агаджанян.
Хедлайнером вечера стал Иракли. Он исполнил свои знаменитые хиты.
Карабашцы устроили артисту горячий прием.
Завершился праздник фейерверком.
Напомним, в Карабаше в субботу работал полпред президента на Урале Артем Жога. Он оценил развитие города, а перед праздничным концертом вручил награды выдающимся карабашцам.