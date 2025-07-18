Иракли станет хедлайнером на Дне города в Карабаше 19 июля

Городу исполнится 203 года

Праздничная программа начнется уже с утра: Центральная городская библиотека организует пешую экскурсию по маршруту «Серебры — зеркало души» (0+), которая начинается от сада камней. Участники экскурсии узнают об истории города и пройдутся по экотропе на озере Серебры.

Днем на центральной площади города пройдет конкурс «Маленькая Мисс — 2025» (0+), который проводится уже в двенадцатый раз.





Праздник в Карабаше. Фото Людмилы Ковалевой

Основной блок мероприятия придется на вечер. Как сообщает газета «Карабашский рабочий», на центральной площади поздравят почетных граждан города, ветеранов, семьи-юбиляры, металлургов, самых усердных школьников и работников, а также спортсменов. Зрителей развлекут шоу-балет «Феномен-А», кавер-группы «Атака» и «Сахар», певица Араксия Агаджанян. Изюминкой мероприятия станет концерт Иракли, который исполнит свои знаменитые песни «Вова-чума», «Лондон — Париж», «Время», «Капли абсента», «Я с тобой», «Луна» и другие. Возрастное ограничение концерта 6+.

День города и День металлурга в Карабаше отмечаются одновременно, это очень символично подчеркивает специализацию города — Карабаш известен своим металлургическим предприятием АО «Карабашмедь». В 2025 Карабашу исполнится 203 года. В завершение праздника вечером прогремит салют.

Автор: Алиса Шакирова