Интервью Митяевых, байки от Ермолаича и еще 4 подкаста, которые стоит слушать и смотреть прямо сейчас

Театральные, библиотечные и любительские проекты, на которые нужно подписаться

Филармония в эфире

По четвергам, в 12:00

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Арт-подкаст о современных музыкантах и классиках, концертах и гастролях Филармонии, интервью, фрагменты из жизни артистов и даже сказки! Ранние годы Бетховена или саундтреки к французским фильмам, свинг и творческий путь Марка Бернеса, Записывают подкаст несколько ведущих. Наталья Риккер больше говорит о джазе, Святослав Хазов берет интервью у музыкантов Филармонии, а музыковеды Ирина Головина и Елена Письмак рассказывают об известных и не очень композиторах, музыкальных стилях и жанрах.

«От верблюда»

то есть от Публичной библиотеки

Дважды в месяц

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Отдел краеведения Публичной библиотеки с нового года решил рассказывать интересные истории и факты не только с помощью книжных подборок, но и вслух: библиотекарь Юлия Поздеева придумала записывать подкаст с разными рубриками. Начали с «Выйду на улицу» — любопытных и забавных фактов про челябинскую топонимику. Рассказывать о странных и смешных названиях городской карты будут дважды в месяц. Позже библиотекари планируют расширить подкаст, превратив его в радиожурнал, как на Всесоюзном радио или «Радио России» (кто что застал).

Про школу и школьников

От актеров Нового художественного театра

Периодичность хромает

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Видеоподкаст «Школьные годы чудесны» это цикл роликов, в которых актеры театра читают рассказы про школу. КТо-то из них в белом фартуке, кто-то стоит у доски, а кто-то неожиданно на полу, видать, урок отменили. Второе название проекта — «антидистанционный видеоблог» и появился он в августе, когда в театры еще никого не пускали, а актеры порядком заскучали. В репертуаре произведения советских и даже челябинских писателей, в фаворитах — самый «школьный» рассказчик Драгунский.

«Сказки на день»

Еще один подкаст НХТ

Периодичность не поддается анализу

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Еще один проект НХТ и самый успешный, пожалуй. «Сказки на день» — это аудиоверсии пьес и рассказов, которые легли в основу репертуара театра. Небольшие истории (до 20 минут максимум) записаны актерами, сведены звукорежиссером и послужат отличным фоном для долгой дороги или ежедневных поездок сквозь челябинские улицы. НХТ в принципе самый продуктивный на подкасты театр. У них есть видеоподкасты «Прочитанному верить», а еще «Сказки наших родителей». А кроме того, экспериментальный видеопроект «Байки из Джованни» — серия сценок, записанных актерами соло, прямо у себя дома.

«Мировые песни»

подкаст Олега Митяева

Периодичность так себе

Слушать и смотреть здесь





Доподлинно неизвестно, кто стал инициатором проекта «Дистанционка с Митяевым», но в выпусках (можно слушать или смотреть видео) на первых ролях двое — сам Олег Митяев и его дочь. Дарья — будущий журналист, и, вероятно, именно она уговорила папу на серию онлайн-интервью с известными музыкантами. В гостях у Митяевых побывал Александр Маршал, Владимир Кристовский, актриса и певица Лариса Брохман, скрипачка Тамара Сидорова. Гости делятся творческими секретами, рассказывают смешные истории, играют и поют. И как здорово, что все они там собрались.

«Байки от Ермолаича»

Из Театра драмы

Периодичность пока не ясна

Готовимся смотреть вот тут

Фото: znanie74.livejournal.com

Александр Ермолаевич Краснов — фигура в театральной среде значимая. Более 50 лет этот человек трудится в Театре драмы, заведует музеем и 2021 год для него можно считать звездным: столетний юбилей театра, специальные выставки, экскурсии «С театром на прогулку», а теперь еще и собственный подкаст! В серии записей краевед, лектор российского общества «Знание» Александр Ермолаевич Краснов расскажет об истории театра: от создания до современности. Но это не скучная лекция, а сборник коротких рассказов, чаще смешных и очень познавательных. Подписываемся и ждем первый официальный выпуск.

Бонус для детей

Уроки, экскурсии и даже зарядка

Госпроект «Детидома»

Вот тут

Если не хотите ловить вирусы на улице и в виртуальном мире, отпускайте ребенка в мир государственного проекта detidoma.gov74.ru. Во-первых, там абсолютно безопасно с точки зрения контента, ничего такого, о чем малыш потом не смог бы рассказать своей бабушке. А во-вторых, там полезно. По утрам показывают зарядки с чемпионами в разных видах спорта, потом стартуют экскурсии по самым лучших детским экспозициям музеев Челябинска, России и мира, следом включаются интеллектуальные игры, творческие мастер-классы и даже кое-какие уроки. В общем, ребенок реально зависнет! Только следите за временем и его осанкой, здоровье превыше всего.