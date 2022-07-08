Инклюзивная выставка открывается в Историческом музее Челябинска

Экспонаты сделали люди с ограниченными возможностями здоровья

В Государственном историческом музее Южного Урала 8 июля начнет работу инклюзивный художественный проект. Он объединит две выставки — «Грани Out» и «Недругие эмоции». Основная концепция — преодоление через творчество, сообщает пресс-служба музея.

Гости увидят 64 работы. 39 из них создали люди с ограниченными возможностями здоровья, еще 25 фоторабот рассказывают истории детей с ментальными особенностями. Авторам работ от 7 до 73 лет.

«Техники и жанры принимались всевозможные — на выставке можно увидеть от классической живописи и росписи по дереву до пластилинографии и бисероплетения. Организаторы отбирали работы на конкурсах „Смотри на меня как на равного“ и „Искорки надежды“ по всему Южному Уралу: в Магнитогорске, Миассе, Еманжелинске, Красногорске, Копейске, Озерске, Златоусте и других городах. Много работ поступило из златоустовского центра „Особый ребенок“. В экспозиции можно будет увидеть яркие картины в технике мотанка, подвесное панно из мягких игрушек, пластилиновые картины и инсталляцию с подсветкой», — рассказывают в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала.

Выставка «Грани Out» проводится во второй раз. Свои работы выставляют и те, кто уже участвовал в этом проекте, и новички. В представленных работах много детских тем и персонажей.