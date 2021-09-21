Илья Варламов раскритиковал новые велодорожки в Челябинске на Комсомольском проспекте

Блогер-урбанист предложил сделать в городе велополосу шириной с автомобильную

Результаты реконструкции Комсомольского проспекта в Челябинске попались на глаза блогеру Илье Варламову. Он неоднократно критиковал «дорожную революцию» в Челябинске и проекты благоустройства промышленных улиц. А когда в соцсетях появились фотографии велодорожек, обустроенных на проспекте, блогер опубликовал возмущенный пост.



Фото: Filip Bedrosov, vk.сom



«Да, вы всё правильно поняли: велополоса внезапно обрывается перед парковочкой! Велосипедистам предлагается спешиваться и добираться до тротуара по свежей осенней грязи. И это не единственное такое место в городе. То есть велополосы в Челябинске с горем пополам нарисовали, но проблему проезда парковок, остановок общественного транспорта и даже перекрестков не изучили. Или просто забили», — заявляет Илья Варламов.

Любопытно, что совсем недавно велодвижение в Челябинске послужило поводом для позитивного поста блогера. Консалтинговое бюро «Стрелка» проанализировало велосипедную инфраструктуру разных городов России и составило рейтинг. Челябинск в нем оказался где-то посередине списка. По информации экспертов, в городе есть велодорожки, но они проложены не там, где это действительно нужно. Да и устроены не совсем грамотно. Рейтинг был составлен в июле, в преддверии Московского урбанистического форума.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этом форуме выступал. И чтобы понимать, в каком состоянии велоинфраструктура столицы Южного Урала, лично проехался по городу на велосипеде. После чего административная машина заработала: губернатор поручил мэрии Челябинска разработать программу развития велосети, а городское управление архитектуры запустило опрос среди горожан. Жители могли внести свои предложения по организации велодвижения и даже на карте отметить все болевые точки. Столичный блогер позитивные сдвиги заметил.

«Челябинск, один из самых автомобильных городов России, который почти угробил себя «дорожной революцией», может в ближайшие годы стать намного дружелюбнее к велосипедистам. Во всяком случае, на это появилась политическая воля, а в нашей стране это уже полдела», — писал Варламов.

История реконструкции Комсомольского проспекта развивалась параллельно. Мы писали о том, как улицу заново закатывают в асфальт без проекта, согласовывают схему движения и нестандартные для Челябинска островки безопасности.



Наш коллега по медиахолдингу «Первый областной» Матвей Кондрашов (главный редактор «Челябинского обзора») наблюдал, как новую схему движения на Комсомольском принимают водители, особенно водители маршрутных такси и пазиков.



Новые велодорожки, устроенные на проспекте, созданы без учета мнения жителей и без оглядки на опыт европейских велогородов. Об этом подробно рассказывает в своей публикации Илья Варламов. Он приводит в пример опыт Дании и Нидерландов.





Урбанист не просто прошелся с критикой, но и предложил конструктивное решение: организовать велополосу иначе, изменив разметку и сделав движение более безопасным.

«Вот так могла бы выглядеть практически идеальная велополоса вдоль многополосной улицы, как в Челябинске. Она тут шириной с автомобильную и физически отделена бордюром. Но в Челябинске постеснялись такую спроектировать, чтобы не обидеть водителей», — приводит аргумент блогер.

Опрос управления архитектуры формально длился месяц. За это время челябинцы оставили на велокарте 119 предложений и 825 комментариев. Все эти предложения отразятся в стратегии развития велоинфраструктуры Челябинска. Когда проект будет представлен общественности, пока неизвестно. Мнения жителей продолжают принимать вот тут.