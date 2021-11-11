Ильменский фестиваль будет транслировать ОТВ

Концерт в филармонии начнется сегодня, 11 ноября, в 18:00

В четверг, 11 ноября, в Челябинской филармонии состоится концерт 45-го Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни. Вход на концерт только по пригласительным, но все желающие смогут посмотреть выступления на телеканале ОТВ.



Старт трансляции в 18:00. В программе концерта три отделения. Олег Митяев и звездные барды выйдут в последнем.

Подробнее о программе фестиваля мы писали ранее.

Напомним, что Ильменский фестиваль должен был состояться летом, но его перенесли на ноябрь, как и другие летние фестивали в 2021 году. Причина переноса — неблагополучная эпидемиологическая обстановка в регионе.