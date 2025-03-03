Ильменский фестиваль бардовской песни переедет в Челябинск

Уникальную атмосферу и традиции песенного фестиваля обещают сохранить

Знаменитая Ильменка меняет дислокацию и формат — летом 2025 года сорок девятый Всероссийский фестиваль авторской песни пройдет в Челябинске, слоганом фестиваля станет «Ближе», сообщает пресс-центр Фонда Олега Митяева.

Слоган фестиваля в этом году — «Ближе». Это значит, что фестиваль становится еще ближе к участникам и зрителям — и территориально, и творчески. Концерты, мастер-классы, конкурсы, творческие встречи пройдут на городских площадках с 6 по 8 июня.

Как говорят в Фонде, сегодня в Челябинске множество новых живописных локаций, что делает город удобным и комфортным для пеших прогулок и отдыха под открытым небом.

«В этот антураж гармонично впишется творческая программа Ильменского фестиваля. А уникальная атмосфера и традиции песенного фестиваля сохранятся благодаря главному — поэзии, гитаре, дружескому и творческому общению»,— говорится в сообщении.

Несмотря на новый формат, структура Ильменки останется прежней: пройдут детский и взрослый песенные конкурсы, традиционные гала-концерты, концерт «Олег Митяев представляет...», сольные концерты гостей и многое другое.

Также в этом году будет много поэзии Александра Сергеевича Пушкина: открытие фестиваля 6 июня приурочено ко дню рождения поэта.