II Форум педагогов допобразования в сфере искусства стартовал в Челябинске

В этом году мероприятие собрало 800 участников со всего региона

Сегодня, 28 января, в Челябинске состоялось открытие II Форума педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области. В этом году участие в форуме принимают около 800 педагогов из 60 городов и сел региона. На площадке педагоги обсудят актуальные темы в дополнительном образовании с экспертами из Москвы, Екатеринбурга и других городов, передает журналист ИА «Первое областное».

Открыла форум учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Общественный деятель поприветствовала участников двухдневного форума, а также поблагодарила организатора мероприятия — детский благотворительный фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша».

«Я очень рада, что это начинание детского фонда „Андрюша“ находит отклик в профессиональном сообществе, ведь никакое развитие невозможно без такого живого общения, без обмена опытом, мыслями. Поэтому такие площадки, как нынешний форум, востребованы и очень нужны»,— отметила Ирина Текслер.

Председатель правления детского благотворительного фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская также выступила перед участниками форума и поблагодарила за поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также экспертов Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала за высокую оценку проекта, за счет гранта которого и реализуется организация форума.

«Наш форум набирает обороты. Если в прошлом году на первом форуме, который состоялся в январе 2022 года, собралось более 500 участников из 32 населенных пунктов Челябинской области, то уже в этом году собралось около 800 педагогов из 60 городов и сел нашего региона»,— отметила Юлия Жаботинская.

В рамках форума педагоги примут участие в практических, теоретических, методологических сессиях и мастер-классах, а также пообщаются с экспертами по значимым вопросам в сфере дополнительного образования. Кроме того, состоится пленарная дискуссия на тему «Актуальные вопросы дополнительного образования и возможные пути их решения. Достижения, вызовы, перспективы. Как достичь высоких результатов и где найти источники ресурсов», спикерами на которой выступят министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, а также певица, профессор Московского гуманитарного университета, преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения МосГУ Светлана Коротеева и многие другие.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт Году педагога и наставника. В Челябинской области 2023 год пройдет под девизом «В движении».