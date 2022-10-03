Игорь Николаев в честь Дня учителя сделал подарок челябинским педагогам

Им всем полагаются билеты со скидкой на концерт

5 октября в ДК «Железнодорожников» состоится концерт Игоря Николаева. На сайте kassy.ru появилось объявление о том, что в честь Дня учителя всем педагогам полагается скидка 30% на билеты. Нужно лишь назвать промокод.



В kassy.ru журналисту Первого областного информагентства пояснили, что при покупке билета никаких документов от учителей не потребуют. Теоретически билет по сниженной цене может приобрести кто угодно.

«Все на доверии. Взять билет можно в кассах или на сайте», — прокомментировали в kassy.ru.

Свободных билетов на концерт в момент написания новости еще предостаточно. При покупке онлайн выяснилось, что скидка действует только на места в зале, которые дороже 2000 рублей.

Аналогичную акцию устроят на концерте в Магнитогорске, где Игорь Николаев выступит 6 октября.