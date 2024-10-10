Игорь Бутман выступит в Челябинске вместе с Московским джазовым оркестром

С музыкантом на сцену выйдут пианист Олег Аккуратов и певица Fantine

Народный артист Игорь Бутман решил с размахом отпраздновать 25-летие Московского джазового оркестра, которым управляет, и отправился в тур по 25 городам России. Одной из точек станет Челябинск, где музыкант выступал уже не единожды. Какие сюрпризы он приготовил на этот раз — рассказываем.

Выступит коллектив в столице Южного Урала 15 октября. В зале Театра оперы и балета прозвучат лучшие произведения из репертуара Московского джазового оркестра, сочинения современных композиторов, созданные специально для коллектива, а также популярные песни в джазовой аранжировке.

«Праздничный концерт обещает стать настоящим праздником музыки, эмоций и мастерства, ведь каждое выступление Московского джазового оркестра — это яркое событие, полное импровизаций, неожиданных музыкальных решений и эмоционального взаимодействия с аудиторией», — поделились в Челябинской филармонии.

Вместе с Игорем Бутманом на сцену выйдут незрячий пианист Олег Аккуратов и певица с доминиканскими корнями Fantine.

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