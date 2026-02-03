Игорь Бутман в 11‑й раз привезет на Южный Урал фестиваль музыкального юмора

Концерты пройдут с 14 по 16 февраля

Челябинская область готовится к встрече XI Международного фестиваля музыкального юмора под руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Концерты (6+) пройдут с 14 по 16 февраля в Челябинске и Миассе, рассказали в филармонии.

Откроется фестиваль 14 февраля в Концертном зале имени Прокофьева. Публика услышит выступление Квартета Игоря Бутмана, в который вошли пианист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. В программе — авторские композиции, джазовые произведения и пьесы российских композиторов в оригинальных аранжировках.

В этот же вечер на сцену выйдет коллектив Петра Налича с песнями, сочетающими театральность, фольклорные мотивы и лирику. А группа Corpus Numero представит эксперименты с ритмами, балалайкой и редкими инструментами — рав-вастом, конгой, кахоном, шейкерами, бонгами, хэндпаном. Также на сцену выйдет австралийская певица Fantine.

На следующий день, 15 февраля, в том же зале пройдет джазовый спектакль «Петя и Волк» по мотивам произведения Сергея Прокофьева. Игорь Бутман и актер Виктор Добронравов выступят в сопровождении Московского джазового оркестра.

Фестиваль завершится 16 февраля концертом в Миассе, в ДК автомобилестроителей. Здесь выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и певица Fantine.

Концерты пройдут по программе «Всероссийские филармонические сезоны» при сотрудничестве Челябинской и Московской филармоний.