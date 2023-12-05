Губернатор распорядился построить детскую площадку в поселке Синеглазово Челябинской области

Жители поселка обратились на прямую линию

В ходе прямой линии с губернатором Челябинской области прозвучал вопрос из Копейского городского округа. О том, что в поселке Синеглазово под Копейском негде гулять детям, губернатору рассказала местная жительница.

«В поселке очень много детей, им негде гулять, негде заниматься спортом. Они гуляют по заброшенным строениям с риском для жизни», — сказала она.

Губернатор связался с главой Копейского городского округа Андреем Фалейчиком, который пояснил, что скоро закончится строительство Дворца культуры, монтируется уличное освещение на улице Шоссейной, разрабатывается проектно-сметная документация по строительству детского сада. На прямой вопрос губернатора о детской площадке глава ответил, что она будет оборудована на территории ДК.