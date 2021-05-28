Губернатор подписал распоряжение о проведении Ильменского фестиваля — 2021

Юбилейный 45‑й фестиваль пройдет на «Солнечной долине» с 25 по 27 июня

В четверг, 27 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении Ильменского фестиваля в 2021 году. Фестиваль состоится на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина» с 25 по 27 июня. Организацией Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни поручено заняться министру культуры Алексею Бетехтину. Художественным руководителем назначен Рашит Бабаев.



Список хедлайнеров фестиваля этого года еще не оглашали. На данный момент о программе фестиваля известно лишь то, что на площадке проведут детский фест авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни».

Отметим, что Ильменский фестиваль собирает несколько десятков тысяч зрителей и остается одним из самых крупных фестивалей в регионе. О других уральских фестивалях вы сможете прочесть в нашей подборке по ссылке.