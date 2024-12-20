Губернатор Алексей Текслер наградил деятелей культуры и искусства Челябинской области

За вклад в развитие региона отметили 20 работников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные премии деятелям культуры и искусства региона. За высокое профессиональное мастерство и заслуги в развитии сферы были награждены 20 работников. На торжественном мероприятии присутствовал фотокорреспондент ИА «Первое областное».

В 2024 году государственных премий удостоены представители театров, библиотек, детских школ искусств, Челябинской филармонии, Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий, домов культуры, музеев.

«В Челябинской области с каждым годом растет число театральных зрителей, аудитория библиотек, музеев. Считаю, что это наше с вами большое совместное достижение. Ведь именно через литературу, музыку, театр, художественное творчество, просветительскую деятельность происходит нравственный и духовный рост общества», — отметил Алексей Текслер.

Также на мероприятии губернатор подчеркнул, что по нацпроекту «Культура» в области строятся и ремонтируются учреждения культуры, в том числе в сельской местности, возводятся модульные дома культуры, работает программа «Земский работник культуры», а в 2025 году эта программа начнет работать по всей России.

Ранее Алексей Текслер вручил награды выдающимся деятелям культуры, которые развивают театральное искусство и делают его популярным.