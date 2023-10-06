Группа SOPRANO Турецкого выступила перед бойцами в Чебаркуле

Концерт состоялся в Чебаркульском военном санатории

«Всегда волнительно и ответственно выступать в госпиталях, в военных частях, перед бойцами. Но мы благодарны, что нас приглашают. В Москве мы практикуем концерты в госпиталях, всегда соглашаемся на такие выступления. Мы хотим подарить радость, сделать мир чуть счастливее. Зал здесь, в Чебаркуле, очень хороший, публика открытая, теплая. Это очень ценно и важно. Недавно мы выступали в Луганске — за 15 лет это был самый яркий концерт в нашей карьере»,

— рассказали солистки группы после концерта.

6 октября в Чебаркульском военном санатории с благотворительным концертом выступила арт-группа SOPRANO Турецкого. Концерт организован для участников СВО, проходящих реабилитацию, а также для ветеранов войн, сообщили в правительстве региона.

В программу благотворительного концерта вошли и лирические композиции, и веселые: прозвучали классика, мировые хиты, баллады, фолк, рок и джаз. Заведующая клубом Чебаркульского военного санатория Маргарита Коробовская отметила, что такие мероприятия очень важны.

«Ребята приезжают в нервном состоянии, уставшие. И такой концерт с очаровательными девочками-красавицами прошел на одном дыхании! Многие прослезились. Артисты зарядили ребят положительными эмоциями. Это очень важно, я уверена», — считает Маргарита Коробовская.