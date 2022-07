Группа Little Big отменила концерт в Челябинске и весь российский тур

Заявление было опубликовано сегодня, хотя еще месяц назад музыканты уехали в США

В октябре в Челябинске должен был состояться концерт самых популярных панк-рок-музыкантов Little Big. Группа покорила чарты, должна была представлять Россию на Евровидении и набирала миллионы просмотров видеоклипов на YouTube.

Однако сегодня, 27 июля, в официальной группе коллектива в «ВКонтакте» появилось сообщение об отмене всего тура We are little big и челябинского концерта в частности:

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!»

Если вы вдруг успели купить билеты, то вернуть их можно там, где приобретали.

Добавим, в конце июля группа выпустила клип на песню Generation Cancellation и покинула Россию. Теперь артисты выступают в Лос-Анджелесе как панк-рейв-поп-коллектив.

Напомним, одна из участниц группы, клипмейкер Алина Пязок, родом из Челябинска.