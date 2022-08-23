Группа «ЛАУД» откроет Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске

Трио электронщиков из Уфы выступит вечером в первый день соревнований

25 августа в Челябинске откроют Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике. Чтобы придать торжеству размах, в 18:30 на стадионе имени Е. Елесиной выступит хаус-трио «ЛАУД» из Уфы.



В репертуаре музыкантов — бодрая танцевальная музыка и много совместных работ с известными современными артистами. Ребята выпускали треки с Антохой MC, Saluki, Boulevard Depo и группой Cream Soda. Их трек My Life My Rules несколько месяцев вирусился в «ТикТоке».

Вход на выступление будет свободный, как и на все остальные дни спартакиады. Начало концерта — 25 августа в 18:30.