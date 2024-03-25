Гостиница «Южный Урал» появится в государственном реестре памятников культуры

А вместе с ней и все здание вместе с балкончиками и карнизом

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила внесение здания в центре Челябинска по адресу проспект Ленина, 52, в федеральный список объектов культурного наследия. Информация об этом появилась на сайте комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Предметом охраны станет не только сама гостиница (закрытая уже несколько лет), но и все здание с магазинами, в том числе фасад, балконы и оконные проемы, балюстрады, карниз пятого этажа, исторический главный вход в гостиницу, парадная лестница в помещении книжного магазина.

Внесение в реестр будет накладывать на владельцев гостиницы «Южный Урал» охранное обязательство. Так, внешний и внутренний облик должен будет оставаться в первозданном виде, в случае угрозы ухудшения состояния необходимо будет проводить обязательные работы по реставрации. Также будут действовать особые нормы по размещению наружной рекламы.

Проект гостиницы был создан в 1935 году. Здание выстроено по индивидуальному проекту и оригинально по своему архитектурному решению. Как отметила экспертиза, здание имеет историческую ценность как объект, свидетельствующий об изменении облика уездного Челябинска, превращавшегося в крупный индустриальный центр в годы первых советских пятилеток. До настоящего времени здание полностью сохранило первоначальный внешний облик.

Ранее мы уже писали о гостинце «Южный Урал». С 2022 года она не подает признаков жизни и дожидается капитального ремонта. Здание находится в ненадлежащем состоянии — на лицевой части гостиницы есть граффити, во многих местах осыпается штукатурка и видны загрязнения, в гостинице разрушены элементы водопровода, а деревянные перекрытия опасны по противопожарным нормам. Посмотреть, как выглядит гостиница внутри, можно в нашем фоторепортаже.