Городской бор свяжут с Каштакским новыми набережными

Планы по благоустройству берегов Миасса озвучил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов

Челябинские зеленые зоны будут развиваться по берегам реки Миасс: от городского бора и до границ Каштакского. Это не значит, что оба берега реки благоустроят по всей протяженности в черте города, часть территории просто приведут в порядок.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов на бизнес-форуме «Будущее города» 20 апреля представил основные пункты генерального плана города, среди которых был озвучен тезис об экологическом каркасе города. Владимир Шамне, заместитель главы города по строительству, назвал этот проект «каскадом парков». Это не значит, что берега реки Миасс целиком превратят в благоустроенные набережные. Часть территорий останутся естественно-природными. Здесь можно будет гулять и кататься на велосипеде. В перспективе будет сформирован законченный велопешеходный маршрут от городского бора до Каштака.

«Береговая линия Миасса в черте города очень протяженная. Так что мы едим слона по кусочкам. Часть работ были реализованы в 2021-м, в 2022 году мы реализуем, так скажем, примыкания к набережным, чтобы довести до ума те пространства, что уже готовы, закольцевать их для пешеходов. Мы уже запланировали проектирование нескольких фрагментов набережной, но пока не готовы выпускать эту информацию в публичное поле. Главный принцип всех проектов благоустройства береговой линии Миасса — связывание разных пространств. Благодаря природе у нас есть основа для готовой велопешеходной связи сразу пяти административных районов нашего города», — подчеркнул Павел Крутолапов.

Напомним, неделю назад в Доме архитектора презентовали проект благоустроенной набережной на берегу реки Миасс в границах улиц Молодогвардейцев и Чичерина. Кроме того, в управлении архитектуры заявили, что идут проектно-изыскательные работы по отрезку набережной от Свердловского проспекта и до улицы Университетской Набережной. А участок берега Миасса вдоль улицы Российской планирует благоустроить инвестор от ЧЭМК.