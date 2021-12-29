Сталин и Камерном и дело Артура Соломонова
Самой громкой премьерой 2021 года стал спектакль Виктории Мещаниновой «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Камерном театре. Наделавшая много шума пьеса Артура Соломонова, которую начали репетировать и столичные, и зарубежные театры, была поставлена впервые именно на челябинской сцене — и до сих пор остается единственной постановкой и в России, и в мире.
Тема страха, забытого, но очень близкого, подступающего со всех сторон абсурда, современного тоталитаризма, решенная Соломоновым в сатирической манере, на сцене Камерного зазвучала с полноценным здоровым сарказмом. И так звонко, что спектакль идёт с неизменным аншлагом весь год, коммунисты протестуют (одиночно), а некий челябинский гражданин оскорбился, что драматург Соломонов позаимствовал из его романа образ Сталина.
Учитывая, как театрально закручивается сюжет вокруг постановки, спектакль Виктории Мещаниновой «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — безусловно, одно из главных театральных событий года не только для челябинской, но и для российской сцены.
Не ребенок, а Pulse
Театральный фестиваль и немножко лаборатория, Pulse проводится на базе челябинского Молодежного театра второй раз. И в 2021 фестиваль стал экспериментальной площадкой для молодых и даже совсем не профессиональных режиссеров. Девизом феста стало ультимативное «Я не ребенок». Иван Миневцев, главный режиссер Молодежки, объяснял это тесным взаимодействием фестивальной программы и подростковой культуры, самих подростков, которые давно не дети.
В рамках «Пульса» состоялось несколько перформансов (один даже с лошадью!), иммерсивных спектаклей и эскизов. Например, спектакль-выставка «Мам, привет!» расположился на малой сцене Молодежного театра и каждого гостя встречал аудиоисторией — можно было переходить от одной инсталляции к другой и слушать истории случайных людей. А в историях было и насилие, и боль и утрата. И еще больше любви к маме.
Финалом фестиваля стала открытая встреча в Gogreen Center, где люди искусства спорили и раскрывали такой неприспособленный к современному искусству Челябинск.
Первый урбанфест в Челябинске
«Давай так!» — это форум российского, точнее, международного масштаба, который Челябинск принимал впервые, став вторым после Петербурга. Это конфест городского активизма — большой разговор, в котором участвуют архитекторы, дизайнеры, эксперты по развитию городов, социологи, урбанисты, историки, авторы городских проектов из самых быстро развивающихся городов страны.
Смысл события именно в том, чтобы горожане, которые не собираются уезжать, а хотят жить в своём родном удобном и красивом городе, высказываются по самым наболевшим историям и вопросам, предлагая свои решения.
Урбанфест в Челябинске собрал такую внушительную толпу симпатичного, молодого и деятельного народа, что стало неожиданностью даже для организаторов (одним из них был челябинский урбанист Лев Владов).
Словом форума стало понятие «потенциал» — первым его произнёс главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, и все горячо подхватили. Главным открытием форума стало, пожалуй, ощущение искренней любви к городу и активное желание перемен.
Картина Никаса Сафронова в подарок Челябинску
Впервые челябинский музей получил в дар картину одного из самых звездных живописцев современности. Точнее, произведение купил и подарил Музею изобразительных искусств челябинский золотопромышленник из списка Forbes Константин Струков. Огласить стоимость полотна меценат из скромности отказался.
Картина Сафронова называется «Размытые воспоминания о Дали, или Сложная азбука слов». Она была выбрана путём народного голосования. Идея благотворительной акции принадлежит учредителю Фонда 2020 Ирине Текслер. По признанию Константина Струкова, она и сподвигла промышленника вспомнить традиции российского меценатства.
Выставки Никаса Сафронова стабильно являются самыми посещаемыми в челябинских музеях.
Челябинская «Золотая маска»
Сразу два челябинских спектакля попали в списки «Золотой маски» 2022. Спектакль «Я танцую как дебил» Молодежного театра вошел во внеконкурсную программу «Маска +», а «Дюймовочка» Татьяны Крицкой и Ольги Поны из Театра современного танца (ЧТСТ) получили четыре номинации основной фестивальной программы. Кроме того, еще два проекта ЧТСТ попали в лонг-лист премии: сказка о доверии «Спят медведи и слоны» и пластическая история «Connect».
«Дюймовочка» — моноспектакль в исполнении Татьяны Крицкой о том, как наивная девочка превращается в девушку, женщину... А потом снова находит в себе ту наивную девочку, в улыбке которой был весь мир.
Результаты премии «Золотая маска»-2022 станут известны в феврале. Напомним, челябинский Театр современного танца почти ежегодно попадает в шорт-листы «Золотой маски», за плечами у театра несколько номинаций и две премии. Молодежный театр в этом новичок — ранее один из спектаклей участвовал во внеконкурсной программе «Детский Weekend» премии 2021.
Открытие Детской филармонии
Эпохальное событие года — брошенную 15 лет назад, запущенную до ветхости Детскую филармонию на Северо-западе, по сути, отстроили заново за счёт регионального бюджета. Теперь это воздушное, светлое, современное двухэтажное здание с концертным залом и репетиционными холлами.
В городе реанимировали ключевое музыкальное учреждение культуры для детей, переосмыслив и его концепцию: здесь сосредоточены коллективы-дублеры «взрослой» филармонии, среди которых — первые в регионе детско-юношеский симфонический оркестр и эстрадно-джазовый коллектив.
«МАЧ», спасибо, что в Челябинске
Самый творческий фестиваль искусств родился по воле одного человека — музыканта Фредди Генгера. Много лет назад Фредди решил делать квартирники и уютные междусобойчики для музыкантов Freddy Friends. Потом провел несколько творческих уикендов, на которых собирались художники, перформеры, кинорежиссеры.
В последние пару лет Альфред Генгер пытался организовать полномасштабный фестиваль MUCH (по-нынешнему, «МАЧ»), чтобы пару дней на нескольких площадках свои выставки и концерты могли провести молодые современные художники Урала, музыканты, дизайнеры и фотографы.
Несколько раз Фредди пытался получить местный и федеральный грант или заручиться поддержкой городской администрации. Даже открыл сбор средств на краудфандинговой платформе. А внезапно вместо денег нашел заинтересованных людей и, что главное, представителей бизнеса.
В результате осенью 2021 на новой для Челябинска творческой площадке коворкинга «Радиозавод» развернулся «МАЧ», три дня которого были наполненные концертами, выставками, кинопоказами, лекториями. Был даже опен-ток с главным архитектором Челябинска Павлом Крутолаповым.
«Любовь и голуби» в Театре кукол
Историю, которую зритель любит и знает наизусть благодаря фильму Владимира Меньшова, никогда не ставили на сцене Театра кукол. Идея принадлежит питерскому режиссеру Алексею Смирнову. Бытовой, в сущности, сюжет о любви и семейной жизни режиссёр решил как историю о глубинной деревне, об утраченной Родине, от корнях и о возвращении к себе.
Всю историю зритель смотрит под другой оптикой, как будто диафильм, и невидимое напряжение прорвется в финале. Все пойдут запускать голубей, помните, как в кино? И вылетят голуби-ангелы: Надя, Василий, дядя Митя, баба Шура, все дети... Такое возможно только в Театре кукол.
Летом в Челябинск приезжал и оценил работу коллег исполнитель роли Василия Кузякина Александр Михайлов.
ПроСТО любим
Один из старейших театров Челябинской области, академический Театр драмы имени Наума Орлова в декабре отметил столетний юбилей. На капустник собрались столичные гости и давние поклонники театра, приглашенные режиссеры и друзья. Прилетела даже телеграмма правительственная, с поздравлениями от президента.
В течение года театр потихоньку отмечал юбилей. В честь столетия прогремело несколько премьер — незамысловатый водевиль «Царский подарок», мистическая «Тень» Шварца, романтичная история «Безымянная звезда», фрик-кабаре «12 стульев» и несколько проектов на малой сцене.
Кроме того, театр получил новую айдентику — с подачи приглашенного питерского режиссера Ильи Архипова (он как раз поставил историю Ильфа и Петрова) сменился логотип, цветовые решения афиш и рекламные кампании. По всему городу появились щиты с фотографиями актеров театра и подписями, обыгрывающими число «сто».
Фиаско года: чешуйчатые киты
В ноябре челябинская администрация выкатила конкурс: искали подрядчика, который в срочном порядке, до 10 декабря, соорудит на новой набережной близ Артсквера трех китов. К заказу был приложен эскиз скульптурной композиции и емкое описание — фигуры млекопитающих с зеркальной чешуей должны будто бы выпрыгивать в воздух в светах софитов. И не важно, что вокруг земля, а чешуи у китов не бывает. Торги выиграла питерская компания ООО «Городской дизайн».
Киты на набережной появились 23 декабря. За несколько часов конструкции, сваренные из арматуры собрали, установили на постамент. А вечером включили подсветку.
Горожане возмутились, мэр Наталья Котова заявила, что объект пока еще не принят и не оплачен, а прокуратура инициировала проверку исполнения муниципального контракта.
Любопытная деталь: в проекте новой набережной китов нет и не было никогда. Зато на этом месте значится клумба. В «принятой» по документам набережной клубы не оказалось. А на китов из бюджета выделили почти 10 миллионов.
И вот, когда текст был готов к печати, стало известно, что киты будут демонтированы, контракт — расторгнут, работы — не оплачены. Об этом официально заявила глава города Наталья Котова.
Текст: Екатерина Волкова, Лана Литвер.
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