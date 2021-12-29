Год культуры в Челябинске: 10 главных событий 2021-го

Предлагаем вспомнить, благодаря кому год был красивым и нескучным

Сталин и Камерном и дело Артура Соломонова





Самой громкой премьерой 2021 года стал спектакль Виктории Мещаниновой «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Камерном театре. Наделавшая много шума пьеса Артура Соломонова, которую начали репетировать и столичные, и зарубежные театры, была поставлена впервые именно на челябинской сцене — и до сих пор остается единственной постановкой и в России, и в мире.



Тема страха, забытого, но очень близкого, подступающего со всех сторон абсурда, современного тоталитаризма, решенная Соломоновым в сатирической манере, на сцене Камерного зазвучала с полноценным здоровым сарказмом. И так звонко, что спектакль идёт с неизменным аншлагом весь год, коммунисты протестуют (одиночно), а некий челябинский гражданин оскорбился, что драматург Соломонов позаимствовал из его романа образ Сталина.

Учитывая, как театрально закручивается сюжет вокруг постановки, спектакль Виктории Мещаниновой «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — безусловно, одно из главных театральных событий года не только для челябинской, но и для российской сцены.

Не ребенок, а Pulse





Театральный фестиваль и немножко лаборатория, Pulse проводится на базе челябинского Молодежного театра второй раз. И в 2021 фестиваль стал экспериментальной площадкой для молодых и даже совсем не профессиональных режиссеров. Девизом феста стало ультимативное «Я не ребенок». Иван Миневцев, главный режиссер Молодежки, объяснял это тесным взаимодействием фестивальной программы и подростковой культуры, самих подростков, которые давно не дети.

В рамках «Пульса» состоялось несколько перформансов (один даже с лошадью!), иммерсивных спектаклей и эскизов. Например, спектакль-выставка «Мам, привет!» расположился на малой сцене Молодежного театра и каждого гостя встречал аудиоисторией — можно было переходить от одной инсталляции к другой и слушать истории случайных людей. А в историях было и насилие, и боль и утрата. И еще больше любви к маме.

Финалом фестиваля стала открытая встреча в Gogreen Center, где люди искусства спорили и раскрывали такой неприспособленный к современному искусству Челябинск.

Первый урбанфест в Челябинске





«Давай так!» — это форум российского, точнее, международного масштаба, который Челябинск принимал впервые, став вторым после Петербурга. Это конфест городского активизма — большой разговор, в котором участвуют архитекторы, дизайнеры, эксперты по развитию городов, социологи, урбанисты, историки, авторы городских проектов из самых быстро развивающихся городов страны.

Смысл события именно в том, чтобы горожане, которые не собираются уезжать, а хотят жить в своём родном удобном и красивом городе, высказываются по самым наболевшим историям и вопросам, предлагая свои решения.

Урбанфест в Челябинске собрал такую внушительную толпу симпатичного, молодого и деятельного народа, что стало неожиданностью даже для организаторов (одним из них был челябинский урбанист Лев Владов).

Словом форума стало понятие «потенциал» — первым его произнёс главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, и все горячо подхватили. Главным открытием форума стало, пожалуй, ощущение искренней любви к городу и активное желание перемен.

Картина Никаса Сафронова в подарок Челябинску







Впервые челябинский музей получил в дар картину одного из самых звездных живописцев современности. Точнее, произведение купил и подарил Музею изобразительных искусств челябинский золотопромышленник из списка Forbes Константин Струков. Огласить стоимость полотна меценат из скромности отказался.

Картина Сафронова называется «Размытые воспоминания о Дали, или Сложная азбука слов». Она была выбрана путём народного голосования. Идея благотворительной акции принадлежит учредителю Фонда 2020 Ирине Текслер. По признанию Константина Струкова, она и сподвигла промышленника вспомнить традиции российского меценатства.

Выставки Никаса Сафронова стабильно являются самыми посещаемыми в челябинских музеях.

Челябинская «Золотая маска»





Сразу два челябинских спектакля попали в списки «Золотой маски» 2022. Спектакль «Я танцую как дебил» Молодежного театра вошел во внеконкурсную программу «Маска +», а «Дюймовочка» Татьяны Крицкой и Ольги Поны из Театра современного танца (ЧТСТ) получили четыре номинации основной фестивальной программы. Кроме того, еще два проекта ЧТСТ попали в лонг-лист премии: сказка о доверии «Спят медведи и слоны» и пластическая история «Connect».

«Дюймовочка» — моноспектакль в исполнении Татьяны Крицкой о том, как наивная девочка превращается в девушку, женщину... А потом снова находит в себе ту наивную девочку, в улыбке которой был весь мир.

Результаты премии «Золотая маска»-2022 станут известны в феврале. Напомним, челябинский Театр современного танца почти ежегодно попадает в шорт-листы «Золотой маски», за плечами у театра несколько номинаций и две премии. Молодежный театр в этом новичок — ранее один из спектаклей участвовал во внеконкурсной программе «Детский Weekend» премии 2021.

Открытие Детской филармонии





Эпохальное событие года — брошенную 15 лет назад, запущенную до ветхости Детскую филармонию на Северо-западе, по сути, отстроили заново за счёт регионального бюджета. Теперь это воздушное, светлое, современное двухэтажное здание с концертным залом и репетиционными холлами.

В городе реанимировали ключевое музыкальное учреждение культуры для детей, переосмыслив и его концепцию: здесь сосредоточены коллективы-дублеры «взрослой» филармонии, среди которых — первые в регионе детско-юношеский симфонический оркестр и эстрадно-джазовый коллектив.

«МАЧ», спасибо, что в Челябинске





Самый творческий фестиваль искусств родился по воле одного человека — музыканта Фредди Генгера. Много лет назад Фредди решил делать квартирники и уютные междусобойчики для музыкантов Freddy Friends. Потом провел несколько творческих уикендов, на которых собирались художники, перформеры, кинорежиссеры.

В последние пару лет Альфред Генгер пытался организовать полномасштабный фестиваль MUCH (по-нынешнему, «МАЧ»), чтобы пару дней на нескольких площадках свои выставки и концерты могли провести молодые современные художники Урала, музыканты, дизайнеры и фотографы.

Несколько раз Фредди пытался получить местный и федеральный грант или заручиться поддержкой городской администрации. Даже открыл сбор средств на краудфандинговой платформе. А внезапно вместо денег нашел заинтересованных людей и, что главное, представителей бизнеса.

В результате осенью 2021 на новой для Челябинска творческой площадке коворкинга «Радиозавод» развернулся «МАЧ», три дня которого были наполненные концертами, выставками, кинопоказами, лекториями. Был даже опен-ток с главным архитектором Челябинска Павлом Крутолаповым.

«Любовь и голуби» в Театре кукол





Историю, которую зритель любит и знает наизусть благодаря фильму Владимира Меньшова, никогда не ставили на сцене Театра кукол. Идея принадлежит питерскому режиссеру Алексею Смирнову. Бытовой, в сущности, сюжет о любви и семейной жизни режиссёр решил как историю о глубинной деревне, об утраченной Родине, от корнях и о возвращении к себе.

Всю историю зритель смотрит под другой оптикой, как будто диафильм, и невидимое напряжение прорвется в финале. Все пойдут запускать голубей, помните, как в кино? И вылетят голуби-ангелы: Надя, Василий, дядя Митя, баба Шура, все дети... Такое возможно только в Театре кукол.

Летом в Челябинск приезжал и оценил работу коллег исполнитель роли Василия Кузякина Александр Михайлов.

ПроСТО любим





Один из старейших театров Челябинской области, академический Театр драмы имени Наума Орлова в декабре отметил столетний юбилей. На капустник собрались столичные гости и давние поклонники театра, приглашенные режиссеры и друзья. Прилетела даже телеграмма правительственная, с поздравлениями от президента.

В течение года театр потихоньку отмечал юбилей. В честь столетия прогремело несколько премьер — незамысловатый водевиль «Царский подарок», мистическая «Тень» Шварца, романтичная история «Безымянная звезда», фрик-кабаре «12 стульев» и несколько проектов на малой сцене.

Кроме того, театр получил новую айдентику — с подачи приглашенного питерского режиссера Ильи Архипова (он как раз поставил историю Ильфа и Петрова) сменился логотип, цветовые решения афиш и рекламные кампании. По всему городу появились щиты с фотографиями актеров театра и подписями, обыгрывающими число «сто».

Фиаско года: чешуйчатые киты









Внешний вид скульптуры несколько отличается от эскиза в техническом задании. Активисты городского дизайна не поленились и нашли «исходники». Картинка конкурсного задания была взята из портфолио китайской студии дизайна. А результат очень похож на дешевые парковые скульптуры, которые можно купить на китайском сайте по цене около 44 тысяч рублей. Горожане возмутились, мэр Наталья Котова заявила, что объект пока еще не принят и не оплачен, а прокуратура инициировала проверку исполнения муниципального контракта.

Любопытная деталь: в проекте новой набережной китов нет и не было никогда. Зато на этом месте значится клумба. В «принятой» по документам набережной клубы не оказалось. А на китов из бюджета выделили почти 10 миллионов. И вот, когда текст был готов к печати, стало известно, что киты будут демонтированы, контракт — расторгнут, работы — не оплачены. Об этом официально заявила глава города Наталья Котова. Текст: Екатерина Волкова, Лана Литвер. Еще итоги года: Самые яркие проекты года Год добрых дел Главные дорожные революции Строительный бум года



