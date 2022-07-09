Главный Сабантуй Южного Урала впервые прошел на летном поле под Челябинском

Праздник посетило несколько десятков тысяч участников из разных регионов страны

Сегодня жители Челябинской области и гости из соседних регионов впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, собрались на празднование самого масштабного Сабантуя года. Чтобы увеличить число гостей, местом проведения праздника выбрали аэродром Калачево, находящийся недалеко от Челябинска, вместо Троицка, как это было раньше. Вдоль взлетной полосы растянулись национальные юрты татар, башкир и казахов, а яркой особенностью праздника стал демонстрационный полет самолета ЯК-52 с элементами высшего пилотажа. Подробнее о торжестве — в фоторепортаже корреспондента Первого областного информагентства.





Сабантуй собрал много зрителей, по предварительным данным — несколько десятков тысяч. На парковке в поле перед аэродромом стояли сотни машин, многие из которых въезжали и выезжали по 10-15 минут.





Для такого количества гостей со всей области выбрали соответствующую площадку. Длина летного поля спортивного аэродрома Калачево — два километра. Национальных юрт и торговых палаток хватило, чтобы заполнить расстояние вдоль поля с обеих сторон.

В юртах представили около 100 национальных блюд (башкирские, татарские и казахские).







Можно было рискнуть и поучаствовать в стрельбе из лука или заняться творчеством: научиться плести пояса и кнуты, изготавливать национальные украшения и чеканить монеты.





Мужчины собрались на поле перед татами. Там проводились состязания по традиционной тюркской борьбе корэш. Правила такие: борцы стоят лицом друг к другу, согнувшись и обхватив друг друга кушаками за поясницу, руки строго за спинами соперников. Кто смог повалить противника — победил.









День выдался жарким: столбики термометров поднимались до 30 градусов. На поле под палящим солнцем — тяжело. Поэтому хозяева некоторых юрт предлагали холодный квас и кумыс. 1,5 литра кваса — 150 рублей, кумыса — 250.

Гостей праздника поприветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я рад, что мы, наконец-то, проводим Сабантуй. В последние годы были сложности из-за ковидных ограничений. Вижу сегодня много людей, у всех прекрасное настроение, это здорово! Сабантуй — это, конечно, в первую очередь, праздник дружбы, праздник культур самобытных народов, которые традиционно проживали на нашей земле: татары, башкиры, казахи. Но сегодня это праздник единения всех народов, которые живут на территории Челябинской области», — подчеркнул Алексей Текслер.





Губернатор также поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам.

С одного конца летного поля — сцена. Там несколько часов выступали национальные коллективы из Челябинска, Башкортостана и Татарстана с песнями и танцами.





Зрителям также представили силовое шоу. Атлет подбрасывал гири, жонглировал автомобильными покрышками, а для завершения шоу оставил толстое бревно. Вес двухметрового бревна с толщиной 25 сантиметров — примерно 80 килограмм. Но местный богатырь перекатывал его по плечам, подкидывал и даже держал на голове, будто соломинку.





На противоположном от сцены конце летного поля — выставка авиатехники, созданная специалистами областного отделения ДОСААФ. У самолетов — не протолкнуться: не каждый день можно вплотную рассмотреть и потрогать легендарную технику.





Один из самолетов, ЯК-52, в разгар праздника отправился на соседнюю взлетную полосу. Пилот выполнял сложные элементы высшего пилотажа. Рев двигателя отвлек многих гостей от дел и заставил непрерывно смотреть в небо. Из толпы то и дело доносилось: «Смотри! Мертвую петлю делает!».





В завершении дня организаторы подвели итог конкурса на лучшую юрту и подворье, а также торжественно наградили победителей поединков по борьбе корэш.

Читайте также репортаж Первого областного информагентства о Сабантуе, прошедшем в конце июня в челябинском парке Гагарина.