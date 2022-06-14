Главный Сабантуй Челябинской области состоится на аэродроме Калачево

В программе — мастер-класс по изготовлению кнута и конкурс на лучшую юрту

9 июля главный Сабантуй области впервые состоится в Калачево, под Копейском. На поле аэродрома разобьют национальные башкирские и татарские поселения с интерактивными площадками для гостей и установят большую сцену.



Жюри выберет лучшую юрту, подворье, национальный уголок. В отдельных номинациях определят «Лучшую лапшу Сабантуя» и «Лучшую пряху».

Для гостей проведут показательные бои по корэш — это традиционный вид борьбы у тюркских народов. Запланированы мастер-классы: интересующимся расскажут, как изготовить кнут, ковать гвозди и немного об основах кузнечного дела.

На мероприятие ждут тысячи южноуральцев. В большом концерте на главной сцене Сабантуя примут участие творческие самодеятельные коллективы из Челябинской области, а также артисты из Татарстана и Башкортостана.

Организацией областного Сабантуя занимаются Министерство культуры Челябинской области, Дом дружбы народов Челябинской области, Челябинская областная общественная организация «Башкирский Курултай» и Челябинская областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области».

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