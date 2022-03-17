Главный режиссер Челябинского Молодежного театра Иван Миневцев в числе 17 актеров и режиссеров из разных театров страны вошел в состав Молодежного совета Союза театральных деятелей России. Его избрали на пять лет.
«Это дает поддержку всем молодым авторам, режиссерам, актерам, которые живут в Челябинске. Это означает, мы можем рассчитывать на профессиональную помощь и гранты от Союза театральных деятелей России. Мы надеемся, что проведем лаборатории для молодых режиссеров, художников, актеров, драматургов с участием коллег из Москвы и Петербурга. Удивительно, что в Челябинске нет никакого комьюнити молодых драматургов, хотя я уверен, что есть ребята, которые пишут что-то современное и интересное. В СТД есть специалисты и возможности поддержать молодых театральных деятелей, вот что главное»,— так прокомментировал Иван Миневцев Первому областному информагентству новость о своем избрании.
Главный режиссер Молодежного театра уже создал ряд уникальных проектов для нашего региона: это фестиваль современного искусства PULSE, режиссерская лаборатория «Контур». Выступление Ивана Миневцева на фестивале PULSE о современной молодежной культуре в Челябинске мы публиковали отдельно.
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