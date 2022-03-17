Главный режиссер Челябинского Молодежного театра вошел в СТД России

Иван Миневцев рассказал, зачем это нужно

«Это дает поддержку всем молодым авторам, режиссерам, актерам, которые живут в Челябинске. Это означает, мы можем рассчитывать на профессиональную помощь и гранты от Союза театральных деятелей России. Мы надеемся, что проведем лаборатории для молодых режиссеров, художников, актеров, драматургов с участием коллег из Москвы и Петербурга. Удивительно, что в Челябинске нет никакого комьюнити молодых драматургов, хотя я уверен, что есть ребята, которые пишут что-то современное и интересное. В СТД есть специалисты и возможности поддержать молодых театральных деятелей, вот что главное»,

— так прокомментировал Иван Миневцев Первому областному информагентству новость о своем избрании.