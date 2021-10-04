Главный худрук Президентского оркестра выступит перед воспитанниками Детской филармонии Южного Урала

Народный артист России Павел Овсянников проведет творческую встречу в рамках конкурса молодых исполнителей

В Детской филармонии Южного Урала состоится творческая встреча легендарного дирижера Павла Овсянникова и участницы федерального шоу «Голос» Мари Карне. В Челябинске стартовал финал XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ». Он продлится до 8 октября. Перед церемонией награждения именитые члены жюри проведут творческие встречи для молодых музыкантов региона, сообщила пресс-служба Челябинской филармонии.

В Детской филармонии Южного Урала творческие встречи пройдут 6 октября в полдень. Дирижер, композитор Павел Овсянников и джазовая певица Мари Карне встретятся не только с воспитанниками филармонии, но и детских школ искусств Челябинска.

Народный артист России Павел Овсянников более 25 лет работал в Президентском оркестре РФ художественным руководителем и главным дирижером коллектива. Он работал при Брежневе, Горбачеве, Ельцине, Путине, Медведеве, сотрудничал с известнейшими композиторами страны: Александрой Пахмутовой, Тихоном Хренниковым, Евгением Крылатовым, Никиойа Богословским. Под его руководством записана музыка к 40 кинофильмам и выпущено огромное количество записей оркестра с лучшими солистами классической и популярной музыки — Ириной Архиповой, Любовью Казарновской, Аллой Пугачевой, Иосифом Кобзоном, Людмилой Зыкиной, Львом Лещенко. С 2005 года и по сегодняшний день Павел Овсянников является художественным руководителем и главным дирижером «Оркестра XXI века», он известен как автор инструментальной и балетной музыки.

«Мари Карне — одна из самых ярких молодых певиц нашей эстрады. Обладательница потрясающего редкого тембра голоса, удивительной энергетики и огненного темперамента, она представляла Россию на международном телевизионном конкурсе „Славянский базар“, стала финалисткой Национального отборочного конкурса исполнителей эстрадной песни „Евровидение“, одной из самых ярких участниц первого сезона проекта „Голос“. Мари много выступает, сотрудничает со звездами отечественной эстрады и джаза, выдающимися композиторами, принимает участие в программах известных оркестров страны — оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема, „Виртуозов Москвы“, оркестра „Мелодия“ Георгия Гараняна, Российского Государственного симфонического оркестра кинематографии, Симфонического оркестра Московской консерватории, оркестра Минобороны РФ», — рассказывает пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова.

Уральский конкурс «Песня не знает границ» проходит 18 лет. За всю историю в нем приняли участие более полутора тысяч исполнителей и вокальных ансамблей со всего Уральского федерального округа. Финалы конкурса проходили в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Магнитогорске, Салехарде, Челябинске и Ханты-Мансийске.