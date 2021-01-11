Главные события недели 11-15 января, афиша

Французский спектакль, японская выставка и современные танцы — для тех, кто не спешит вливаться в первые рабочие дни нового года

Два спектакля от Театра современного танца

14.01, 19:00, 12+

Театр оперы и балета, билеты 500 рублей





Объяснять словами танцы, это как показывать картины на пальцах. Тем более, если речь идет о выверенных и необычных движениях танцовщиков Театра Ольги Пона. Труппа Театра современного танца словно кружево на сцене плетет: мелькают руки, спины, лица, а зрители понимают каждый по-своему. На сцене Оперного представят два спектакля. Сначала — «Бегущие». Это о том, как быть в моменте, ценить близких и быть рядом. А вторая история совсем свежая: «Светлые образы» поставлены Владимиром Поной в сложный карантинный сезон и представлены публике буквально 14 декабря. Этот спектакль о том, как замечательно устроена наша память, она хранит все самое важное — встречи, объятия, драматические расставания, споры и шутки. Но стирает все тоскливое, плохое и злое, оставляя лишь светлые образы. Эти образы на сцене рисуют танцоры Театра и студенты хореографического факультета института искусств им. П. И. Чайковского. А музыкальным фоном служат великолепные старинные вальсы.

Дикая утка

14.01, 18:00, 12+

Театр Драмы, билеты от 300 рублей





Мы уже рассказывали о премьерном спектакле Драматического театра по вековой пьесе Ибсена. Питерский режиссер Денис Хуснияров не изменил ни строчки авторского текста и представил челябинской публике отточенную драму, в каждой сцене которой откликается что-то личное. Тяжелые слова и тяжелые герои в очень легких декорациях художника сцены Александра Мохова держат в напряжении, несмотря на то, что финал всем известен (история трагическая и это даже не спойлер). Хотите сеанс массового психоанализа под нереальную музыку — берите билет в сердце зала.

Средневековая Япония в Челябинске

Ежедневно с 12:00, 3+

Ниндзя-парк, ул. Рязанская, 14

Билеты от 600 рублей, дети до 4 лет бесплатно





Известный исторический парк «Гардарика» открыл еще одну выставочную площадку. И она посвящена не русскому быту, не военным наукам Руси, а, внезапно, Японии и самому таинственному племени ниндзя. Новый парк интерактивный — гостей учат каллиграфии, оригами, метать сюрикены и катаной размахивать. А еще рассказывают о быте и традициях гордых воинов.

Кармина Бурана

15.01, 18:30,12+

Театр оперы и балета

Билеты от 400 рублей





Этот спектакль создавался местным театром, но совсем не с челябинским размахом! Либретто, основанное на «Божественной комедии» Данте дополняет кантата о судьбе, быстротечности жизни и удовольствиях Карла Орфа. Эпичное действо поставила Надежда Калинина, в содружестве с художниками Антоном и Еленой Сластниковыми. Свет, звук и декорации буквально взрывают сцену и бросают зрителя сначала в ад, а потом в рай. Микс из французских акцентов (а «Кармина Бурана» сделана при тесном сотрудничестве с FRANCECONCERT) и художественного мастерства труппы челябинского театра был презентован французской публике, зрителям Большого театра в Москве, а в рамках фестивалей побывал во многих городах России. Хотите ощутить себя в стенах европейского театра — купите билет и забудьте, что ехали где-то там в челябинских пробках через смог.