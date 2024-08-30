Главной темой III арт‑фестиваля #Неискусственно в Челябинске станет абстракционизм

Одно из ярчайших культурных событий уходящего лета пройдет 31 августа в Арт‑сквере на набережной

Необыкновенный мир таких художников, как Казимир Малевич, Василий Кандинский, Пит Мондриан, Марк Ротко и Герхард Рихтер, станет чуть ближе челябинцам, которые в последний день лета придут на арт-фестиваль #Неискусственно. Он начнется в полдень в Арт-сквере на набережной Миасса и будет идти почти до полуночи.

Главной темой третьего по счету феста станет абстракционизм.

В течение всего дня гости площадки увидят различные перформансы по мотивам работ известнейших абстракционистов, станут участниками мастер-классов и слушателями увлекательных лекций, где выступят специально приглашенные спикеры.

Регистрация на мастер-классы, темы лекций и спикеры, подробная программа фестиваля уже доступны на сайте #Неискусственно.