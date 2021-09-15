Глава города Челябинска Наталья Котова во время выступления на радио подтвердила, что администрация отказалась от идеи соединить новую набережную за филармонией и набережную у Исторического музея подземным переходом. Чтобы «пробурить» переход через Троицкий мост на улице Кирова, требуется немало средств и сил.
«Нужно было переделывать весь проект, вскрывать улицу Кирова и делать новый проект моста. Его стоимость была бы равна стоимости новой набережной. Нецелесообразно тратить такие средства ради одного прохода. Может быть, будут времена в Челябинске, когда через несколько лет, десятилетий, можно будет сделать», — рассудила Наталья Котова.
Вместо туннеля на Троицком мосту появился наземный пешеходный переход со светофором. Мэр города считает, что это хороший вариант, даже несмотря на многочисленную критику в адрес объекта.
Дороговизна — не единственная проблема, из-за которой администрация отказывается от строительства тоннеля. Как ранее отметил представитель «Строймеханизации» (подрядчик набережной за филармонией) Олег Зюзенков, создание подземного перехода в этой точке неминуемо приведет к возникновению новых автомобильных пробок. На ближайший год перекрыли Ленинградский мост, и уже из-за этого на дорожной развязке на Братьев Кашириных регулярные заторы.
Напомним, что вопрос о строительстве пешеходного перехода был поднят в связи с появлением новой набережной. Прогулочную зону открыли на прошлой неделе. На ее строительство подрядчику было выделено 490 миллионов рублей. О ходе подготовки нового объекты мы рассказывали ранее.