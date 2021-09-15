Глава Челябинска подтвердила, что подземного перехода на новой набережной не будет

Объект стоит слишком дорого

Глава города Челябинска Наталья Котова во время выступления на радио подтвердила, что администрация отказалась от идеи соединить новую набережную за филармонией и набережную у Исторического музея подземным переходом. Чтобы «пробурить» переход через Троицкий мост на улице Кирова, требуется немало средств и сил.



«Нужно было переделывать весь проект, вскрывать улицу Кирова и делать новый проект моста. Его стоимость была бы равна стоимости новой набережной. Нецелесообразно тратить такие средства ради одного прохода. Может быть, будут времена в Челябинске, когда через несколько лет, десятилетий, можно будет сделать», — рассудила Наталья Котова.

Вместо туннеля на Троицком мосту появился наземный пешеходный переход со светофором. Мэр города считает, что это хороший вариант, даже несмотря на многочисленную критику в адрес объекта.

Дороговизна — не единственная проблема, из-за которой администрация отказывается от строительства тоннеля. Как ранее отметил представитель «Строймеханизации» (подрядчик набережной за филармонией) Олег Зюзенков, создание подземного перехода в этой точке неминуемо приведет к возникновению новых автомобильных пробок. На ближайший год перекрыли Ленинградский мост, и уже из-за этого на дорожной развязке на Братьев Кашириных регулярные заторы.

Напомним, что вопрос о строительстве пешеходного перехода был поднят в связи с появлением новой набережной. Прогулочную зону открыли на прошлой неделе. На ее строительство подрядчику было выделено 490 миллионов рублей. О ходе подготовки нового объекты мы рассказывали ранее.