Гиды из Челябинской области борются за звание лучшего гида России

В конкурсе от Русского географического общества принимает участие пятиклассник Матвей Ваулин из Сатки

До 30 сентября идет прием заявок на конкурс «Лучший гид России» — крупнейший в России конкурс видеороликов, объявленный Русским географическим обществом. Он проходит с 2017 года, и в нем принимают участие как профессиональные гиды, так и любители.



В этом году трое экскурсоводов-волонтеров посвятили свои видеоэкскурсии Челябинской области.

Артур Акбулатов из Астрахани направил на конкурс две своих коротких экскурсии: о Челябинском метеорите и о достопримечательностях города (Кировка, скульптуры из металла в Саду камней, городские муралы).

Виктория Чухина тоже отправила на конкурс две видеоэкскурсии. Одна посвящена Тургояку, другая — Миассу. Девушка рассказала о государственном ракетном центре, автомобильном заводе «Урал» и гигантской канцелярской скрепке в Парке гигантских фигур.

Участвует в конкурсе и пятиклассник из Сатки Матвей Ваулин. Он прошел пешком четыре километра вдоль реки Малая Сатка от устья Карги до Рыжего моста четыре километра и подробно рассказал, что увидел. Все работы можно увидеть на сайте конкурса «Лучший гид России».

Видео на конкурс принимаются до 30 сентября. Лучшие работы попадают в шорт-лист и проходят в финал. Побеждают видеоролики в сумме набравшие наибольшее количество голосов.

Лучшие видео покажут в эфире телеканала «Моя планета». Взрослый победитель получит 100 тысяч рублей, а победитель в номинации «Гид до 18 лет» — квадрокоптер.

Проект «Лучший гид России» организовало «Русское географическое общество» в 2017 году. Челябинцы и жители области уже участвовали в конкурсе: гид Салават Хадеев показывал красоты старинного села Тюлюк, Маркова Юлия рассказывала о Сатке, а Дмитрий Белоусов проводил экскурсию по Троицку.