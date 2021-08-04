Генпрокуратура РФ проверит законность реконструкции дома Агапова в Челябинске

Как на третью жалобу ОНФ по поводу восстановления дома ответили собственники

Челябинский ОНФ призвал генпрокуратуру РФ проверить, насколько законно проводится реконструкция исторического особняка в центре Челябинска, на ул. Цвиллинга, 16. Это объект культурного наследия «Дом Агапова», который принадлежит компании «Трейд-Урал 2» братьев Машкауцанов.





Прямо сейчас на площадке дома идет реконструкция: заливают новый пол, наращивают стены, достраивают мансардный этаж. Визуально создается ощущение, что от исторических построек осталось всего ничего — две стены. Именно на это делают упор представители ОНФ, заявляя, что собственники заложили в свой реконструкторский проект некую «серую схему», которую и должна выявить прокуратура.

По мнению ОНФ, собственники намеренно проводят глубокую реконструкцию здания, чтобы увеличить площадь подвалов, сложить пристрой и мансардный этаж, сделать дом коммерчески выгодным. Также ОНФ требует проверить действия сотрудников комитета по охране культурного наследия, которые согласовали проект реконструкции.





Это не первые претензии в адрес собственников дома Агапова от ОНФ. Подобная жалоба уже третья. Об этом Первому областному информагентству рассказал директор «Трейд-Урал 2» Алексей Машкауцан.

«По жалобам ОНФ эту ситуацию дважды разбирала прокуратура. Сотрудники ведомства проводили проверку, обращались в комитет по охране культурного наследия, которые утвердили проект реконструкции. Нам результаты этой проверки не сообщали, но раз появилась третья жалоба, значит, предыдущие попытки не увенчались нужным для ОНФ исходом. Я не очень понимаю, чем именно занимается ОНФ и какие у них здесь интересы. Мы ведем работу строго в соответствии с проектом», — подчеркнул Алексей Машкауцан.





Восстановление дома Агапова идет по проекту архитекторов Татьяны Маевской и Александра Дьячкова. Ранее мы подробно рассказывали об этом проекте.

Так как изначально строение было в плачевном состоянии, а собственнику требовались пригодные для ведения бизнеса площадки, дом Агапова было решено восстанавливать по схеме реставрации с приспособлением. В этом случае можно не просто укреплять и восстанавливать элементы строения, охраняемые законом, но и заменять их на новые, если прежние спасти не удается.

«Установлено неудовлетворительное состояние фрагментов несущих и ограждающих конструкций: внутренних стен и перегородок, конструкций крыши, чердачного перекрытия над всем зданием, несущих конструкций бревенчатых стен дворовых фасадов», — говорится в ответе Госкомитета на запрос редакции Первого областного информагентства.



Каждое историческое бревнышко посчитано, отмечено и будет на своем месте

Реставрационные работы, которые разрушительно выглядят со стороны, на деле — необходимые меры по укреплению здания и возвращению ему функциональности.

«Зданию более 110 лет. Обследование показало, что деревянные конструкции в аварийном состоянии. Предусмотрена частично замена сгнивших элементов, частично реставрация. Все фасадные детали уже демонтированы для реставрации специализированной организацией»,— уточнил Алексей Машкауцан, «Трейд-Урал 2».

Архитектор-реставратор, начальник проектно-реставрационного бюро института «Гражданпроект» Татьяна Маевская еще в начале мая детально разъяснила корреспонденту Первого областного информагентства предстоящую работу.





Бутовый фундамент толщиной почти метр дополнительно усилят. Своды Манье в подвале — плоская арка, модная по тем временам, — будут сохранены, и подвал, служивший хозяевам погребом, чуть углубится, помещение можно будет использовать. А пристройка стала вынужденным коммерческим компромиссом с собственниками здания и никак не будет влиять на исторический облик и ценность объекта культурного наследия. В конце концов, восстановление старинных домов на частные деньги — история для Челябинска очень редкая.