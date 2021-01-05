Где в Челябинске найти Деда Мороза прямо сейчас и чем еще можно занять ребенка в каникулы. Афиша

Игры в снежки, катания на горках и даже новогодняя почта — отмечаем главный зимний праздник, пока не закончилась наша афиша

К Деду Морозу в сказку

Клуб «Горка», Копейск, 14:00, 3+

Билеты: 850 рублей



Весь Урал стал частью королевства Зимы, а под Челябинском у нее терем, где живут разные животные, сказочные герои и Дед Мороз. А вокруг терема — горки, площадки для забав молодецких, новогодний почтовый домик и горница для чаепитий.



Все интересные события каникул для детей — в нашей



А вот

Клуб «Горка», Копейск, 14:00, 3+Билеты: 850 рублейВесь Урал стал частью королевства Зимы, а под Челябинском у нее терем, где живут разные животные, сказочные герои и Дед Мороз. А вокруг терема — горки, площадки для забав молодецких, новогодний почтовый домик и горница для чаепитий.Все интересные события каникул для детей — в нашей ПОЛНОЙ АФИШЕ А вот ЗДЕСЬ — афиша для взрослых.