К Деду Морозу в сказку
Клуб «Горка», Копейск, 14:00, 3+
Билеты: 850 рублей

Весь Урал стал частью королевства Зимы, а под Челябинском у нее терем, где живут разные животные, сказочные герои и Дед Мороз. А вокруг терема — горки, площадки для забав молодецких, новогодний почтовый домик и горница для чаепитий.

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