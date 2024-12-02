Гастрономический фестиваль «Уральские пельмени» пройдет в Челябинске 14 декабря

Гостям праздника обещают насыщенную программу

В субботу, 14 декабря, в Челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдет фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». В программе — ярмарки, мастер-классы и концерты, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Гости праздника смогут продегустировать пельмени различных производителей и приобрести понравившуюся продукцию в замороженном виде. Продавать на ярмарке будут и другие полуфабрикаты, а также различную продукцию фермерских хозяйств.

Предусмотрено и множество интересных мастер-классов. На одном из них можно будет научиться лепить пельмени.

На протяжении всего дня на главной сцене будут выступать лучшие музыкальные и танцевальные коллективы Челябинской области.

Официальное начало праздника — в 12:00. Торговые ряды откроют уже в десять часов утра.

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