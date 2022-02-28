Концерт Гарика Сукачева, запланированный на 3 марта, переносится на 27 апреля. Об этом музыкант сообщил сегодня в своем инстаграме.
— Друзья, у меня не очень веселые новости для вас. Концерты, которые должны были состояться в конце февраля — начале марта в Казани, Челябинске, Екатеринбурге и Перми, переносятся на апрель. К сожалению, у меня затянулись съемки в кино, а кинопоезд остановить нельзя, — сказал улыбающийся Гарик Сукачев.
Все билеты на новые даты будут действительны.
Напомним, ранее отменил свой концерт Борис Гребенщиков, объяснив это медицинскими причинами.
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