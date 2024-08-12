«Галатея Собакина» уйдет с челябинских подмостков

Последний показ намечен на 18 августа

Новый театральный сезон в «Манекене» начнется с прощания с одной из излюбленных челябинцами постановок — «Галатеей Собакиной». В последний раз ее можно увидеть 18 августа, рассказали в театре.

Появился спектакль в «Манекене» шесть лет назад. За эти годы история по пьесе драматурга Ирины Васьковской и в постановке режиссера Александра Черепанова привлекла много внимания зрителей и критиков.

«Как и у любого театрального проекта, приходит время прощаться. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении всего времени, пока шел этот спектакль. Надеемся увидеть вас на заключительном показе», — поделились в «Манекене».

«Галатея Собакина» — это кибермистерия и некое будущее, где по ночам лучше не ходить в одиночку и без палки с гвоздем. Ну хотя бы нательный крестик стоит надеть — мало ли что там в темноте прячется. Герои здесь — гопники в спортивках, просветители в кольчугах. И всех антисоциальных элементов, прямо как в «Заводном апельсине», пытаются лечить. Только не лекарством от жестокости, а Бродским, Пушкиным, Гомером. Но что еще возможно в этом мрачном мире?

Возрастное ограничение 16+.