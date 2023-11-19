Гала-концерт юбилейного областного конкурса «Марафон талантов» пройдет в Челябинске 20 ноября

Накануне финала на телеканале ОТВ покажут документальный фильм об истории конкурса

В понедельник, 20 ноября, в Челябинске в концертном зале «Таганай» состоится гала-концерт X областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов». 280 талантливых южноуральцев из разных уголков области покажут зрителям 28 номеров в разных жанрах, передает ИА «Первое областное».

В этом году участие в конкурсе приняли более 40 тысяч человек, но до финала дошли только 280 талантов. Это победители зональных этапов, которых выбирали телезрители путем голосования.

20 ноября в 16:00 южноуральцы смогут посмотреть гала-концерт конкурса в прямом эфире на официальном сайте и страницах в соцсетях Челябинского центра народного творчества. В 22:00 концерт покажут на телеканале ОТВ.

К юбилею конкурса журналист и редактор медиахолдинга «Первый областной» Анастасия Плотникова подготовила документальный фильм, в котором рассказывает о том, кто придумал этот уникальный конкурс и кто трудится над ним каждый год. Также телезрители смогут увидеть эксклюзивные кадры из закулисья конкурса.

Премьера фильма состоится сегодня, 19 ноября, на телеканале ОТВ в 18:00. Не пропустите!