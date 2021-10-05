Гала-концерт к юбилею Челябинского театра оперы и балета покажут на онлайн-трансляции

Билеты уже проданы, но любой сможет увидеть шоу в прямом эфире на youtube

7 октября пройдет праздничный гала-концерт в честь 65 юбилея Челябинского театра оперы и балета М. И. Глинки. Уже сейчас купить билеты на мероприятие невозможно, все продано, но посмотреть представление все-таки можно на онлайн-трансляции на youtube-канале театра.



В программе концерта номера из опер и балетов. Прозвучат композиции М. Глинки, Г. Доницетти, Ж. Оффенбаха, Дж. Верди, П. Чайковского, Л. Минкуса и других русских и зарубежных композиторов. Выступят ведущие солисты театра, хор и симфонический оркестр. Режиссером концерта выступил заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов.

Концерт и его трансляция пройдут 7 октября в 19:00, посмотреть на выступление можно на youtube канале Челябинского театра оперы и балета.

Также концерт можно будет 19 октября увидеть в эфире канала ОТВ в 19:00

Напомним, что новый театральный сезон в Оперном театре ранее открылся постановкой «Бал-маскарад».