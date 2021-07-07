Фотомарафон «Один день из жизни Троицка» состоится 10 июля

Участники хотели фотографировать Сабантуй, а будут снимать город

Ежегодный фотомарафон «Один день из жизни Троицка» стартует 10 июля в полночь. В нем примут участие 40 фотографов, в том числе и любители.

Изначально марафон был приурочен к «Сабантую». А после отмены праздника организаторы изменили задание фотофеста. Участники — фотографы с Южного Урала и соседних регионов будут делать фотозарисовки Троицка. Фотомарафон откроется 9 июля в Государственном историческом музее Южного Урала выставкой конкурса «Фотограф года» и пройдет в рамках «Фотофеста-2021».

«Так как марафон называется „Один день из жизни Троицка“, логично будет дать фотографам 24 часа для съемки. Это позволит сохранить идею марафона»,

— сообщает заведующий отделом фотонаследия Исторического музея Южного Урала, координатор проекта Максим Грицук.

Призовой фонд составляет 250 тысяч рублей. Его могут либо разделить на три места, либо отдать самому выдающемуся фотографу — организаторы пока не решили.

Текст: Карина Абдулина