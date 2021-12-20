Фото певицы из Челябинска появилось на билборде в центре Нью-Йорка

Рассказываем, как так вышло

Фотография известной певицы из Челябинска Алены Швец оказалась на билборде в центре Нью-Йорка — на Таймс-сквер. Алена стала участницей проекта Equal от Spotify. Проект создан для поддержки женщин в музыкальной индустрии. Фото Алены украсило не только билборд, но и обложку плейлиста Equal. Плейлист доступен на площадке стримингового сервиса.



«…До сих пор не совсем осознала, как так вышло, что девчуля с гитарой прямиком с улиц Челябинска попала на билборд в Америке. Но потом я вспоминаю весь тот труд, стресс, слезы, давление, бессонные ночи, съемки, записи, разочарования, взлеты, желание стать лучше, лучше, лучше...И все это — есть моя профессия и жизнь. Но я люблю ее такой», — пишет на своей странице в «Инстаграме» Алена Швец.

Напомним, что Алене двадцать лет. В 2020 году она вошла в пятерку самых популярных исполнительниц России по версии сервиса Spotify. Девочка родилась в Златоусте, потом переехала в Челябинск. Алена занималась музыкой с самого детства, участвовала в концертах на городских мероприятиях. В школе она начала писать песни, исполнять их под гитару, записывать на диктофон и выкладывать в сеть. Треки девушки нашли свою аудиторию, ее группа во «ВКонтакте» быстро росла, и Алену начали приглашать выступать на музыкальные фестивали. Окончив школу, она переехала в Санкт-Петербург. Ее творчество взялся продвигать один из столичных лейблов. А в 2019 году Алену пригласили на шоу «Вечерний Ургант».

«Тексты моих треков — это 50% художественного вымысла и 50% моих чувств, переживаний и эмоций. Когда пишу песни, я описываю какого-то персонажа или случай, который выдумала или вспомнила. У меня всегда получается безумный микс правды и фантазий», — рассказывает Алена о своем творчестве в интервью Spotify.

Отметим, что обложка плейлиста Equal меняется каждый месяц. До Алены на ней побывали Монеточка, Елка и Klava Koka.