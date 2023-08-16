Финалистка шоу «Битва каверов» выступит на фестивале в Чебаркуле

У гастробара откроют два танцпола и устроят турнир по стритболу

19 августа в Чебаркуле устраивают фестиваль спорта и музыки «Улица». Во дворике местного гастробара откроют два танцпола и площадку для игры в стритбол. Хедлайнерами станут московский диджей KIIDA и финалистка шоу «Битва каверов» на СТС Илона Маскова.



KIIDA — участник фестивалей Ultra (Майами) и Tomorrowland (Бельгия) и со-продюсер трека Light my Body Up от David Guetta, Nicki Minaj и Lil Wayne. На поддержку хедлайнерам позвали челябинских диджеев Emelyanov и Vandy.

Челябинская певица Дарья Боровская, она же Илона Маскова, делает электронную музыку, которую смешивает с русским фолком, но в основном выпускает свои треки для зарубежной аудитории. Под открытым небом устроят тусовку с электронной музыкой, будут жарить барбекю и параллельно откроют маркет локальных брендов.

Старт большой вечеринки — 19 августа в 16:00. 18+