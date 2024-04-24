Фильму ОТВ аплодировали зрители кинофестиваля в Екатеринбурге

Свердловчанам представили ленту «Уральская ярость: „Черные ножи — освободители Европы“»

Фильм «Уральская ярость», созданный по заказу ОТВ и показанный на телеканале 11 марта, с успехом был представлен на фестивале «Кино на службе Отечеству» в Екатеринбурге. Зрители с восторгом встретили документальную киноленту о героическом подвиге уральцев, передают информагентству создатели фильма.

Документальная драма с элементами реконструкции, повествующая о легендарном воинском подразделении Великой Отечественной войны — Уральском добровольческом танковом корпусе, была высоко оценена как кинокритиками, так и обычными зрителями, которые выразили свою оценку челябинской работе в виде дружных благодарных аплодисментов.

«Мы еще в марте узнали о том, что в Челябинской области демонстрируется фильм о танкистах-добровольцах и сразу же захотели показать его у себя в Екатеринбурге. Ведь Уральский добровольческий танковый корпус — это и наша история, в его составе воевала танковая бригада, сформированная в Свердловске. Поэтому мы предложили создателям киноленты представить свою работу в „Доме кино“ в рамках проходящего здесь кинофестиваля. Наше молодое поколение тоже хочет знать о героических деяниях своих предков», — говорит управляющая «Домом кино» Лариса Тарасова.

«Дом кино» в Екатеринбурге — это настоящий творческий клуб для местных кинокритиков и кинематографистов, важнейшая площадка для проведения общедоступных культурно-массовых мероприятий, информационных просмотров, крупных городских и всероссийских творческих и общественных мероприятий. Большой зал на 269 мест, оборудованный звуковой системой Dolby Digital, экран 9 на 5 метров. Здесь есть все, чтобы люди оценили качество представленного кинопродукта. Фестиваль объединил режиссеров, музыкантов и художников вокруг темы служения Отечеству через искусство: кино, живопись и музыку.

23 апреля в Екатеринбурге высадился настоящий творческий десант из Челябинска. Перед показом фильма ОТВ участники челябинского военно-исторического клуба «Дивизион» развернули выставку, посвященную Уральскому добровольческому танковому корпусу с представлением уникальных музейных артефактов и военной формы образца 1943 года.

Главная роль культурного перформанса была уготована члену «Дивизиона» Александру Катышеву, который так зажигательно играл на гармони песни военных лет, что пришедшие смотреть кино жители Екатеринбурга пускались в пляс и уже в приподнятом настроении шли в зрительный зал. Среди них были учащиеся кадетских классов, реконструкторы и представители музея Уральского добровольческого танкового корпуса и даже байкеры — члены знаменитого на всю страну байк-клуба из Екатеринбурга «Черные ножи».

«Мы благодарны „Дому кино“ за приглашение, а заполнившим места екатеринбуржцам за теплый прием», — говорит генеральный продюсер и автор сценария фильма Роман Грибанов.

Он добавил, что зрителям ОТВ накануне Дня Победы вдобавок к фильму мы представим видеоклип о танкистах-добровольцах, снятый на основе кадров, не вошедших в эфирную версию, и сделанный на одну из песен, которая звучит в киноленте.