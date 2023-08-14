Фильм «Вызов» выйдет на российских стримингах с 1 сентября

Космическая драма будет доступна в 4K и с объемным звуком

«Вызов» Клима Шипенко с 1 сентября выходит в онлайн-кинотеатре START. Это будет первый фильм сервиса, который можно посмотреть с объемным звуком 5.1 и в качестве 4K.

Космическая драма с Юлией Пересильд вышла в прокат 20 апреля 2023 года. За четыре месяца фильм собрал более двух миллиардов рублей. В кинотеатрах «Вызов» посмотрели больше шести миллионов зрителей. Но он так и не смог обогнать по сборам главный российский кинохит 2023 года — «Чебурашку» (больше шести миллиардов рублей).

«Вызов» — первый в истории кинематографа художественный фильм, ради которого съемочная группа полетела на МКС. В дополнение к цифровому релизу на START доступен документальный фильм о фильме, и его сюжет не менее героический, чем у самого «Вызова».