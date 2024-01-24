Короткометражный документальный фильм «Объект 817» снят режиссером Ольгой Луковниковой, получил «Золотого медведя» на Берлинском международном кинофестивале и был отобран для участия в одном из самых значимых международных фестивалей независимого кино Sundance, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США) прямо сейчас, с 18 по 28 января.
Ольга Луковникова, которая выступила сценаристом и режиссером, сняла документальный фильм по следам легенды о странном крошечном мальчике Алешеньке, точнее, не мальчике, а мумии человека размером 25—30 сантиметров, найденной под Кыштымом в 1996 году и объявленной гуманоидом. История Алешеньки и спустя два десятка лет не стала более ясной: был ли он живым? кто может это подтвердить? почему мумия таинственно исчезла? если это вымысел, то кому он нужен? и почему остается таким волнующим спустя годы?
«Я работала над этим фильмом более двух лет и невероятно рада, что смогу показать его широкой аудитории на фестивале „Сандэнс“. В какой-то момент это казалось невозможным, главные герои боялись показаться перед камерой… План снять фильм об одном из самых секретных мест России временами казался невыполнимым», — цитирует Фламандский аудиовизуальный фонд (VAF) режиссера Ольгу Луковникову.
В аннотации к фильму говорится, что документальный фильм «Объект 817» возвращает нас «к пугающему открытию 1990-х годов, спрятанному глубоко в российских Уральских горах. На старой домашней видеозаписи видно, как группа людей собирается в местном полицейском участке, чтобы исследовать маленькое странное существо. После обширных исследований они единогласно решают, что существо должно быть внеземного происхождения».
Над фильмом работали и кинематографисты из Челябинска: оператор Виктор Завьялов и звукооператор Иван Белов. Вот что рассказал Первому областному информационному агентству Иван Белов.
«Нас возил по местам, связанным с историей Алешеньки, местный житель Владимир Бендлин, который был в те годы следователем и вел это странное дело. Он нам показывал и рассказывал, где и что происходило. Говорил очень четко, заученными фразами: было видно, что эти факты он пересказывал много-много раз, речь четкая. Тем более он служил в органах, формулировки там отточенные. Если честно, я историю и не знал совсем. В изложении Бендлина она звучало очень просто, без всякой мистики: дело, мол, житейское, обыденное. Когда мы обращались с просьбой рассказать к местным жителям, те только отмахивались: надоели, отстаньте с этим Алешенькой», — вспоминает звукооператор Иван Белов.
Режиссер-документалист Ольга Луковникова родилась в Молдове и окончила программу Doc Nomads Школы искусств LUCA в 2020 году. После того как фильм примет участие в фестивальных программах, он будет выложен в открытый доступ.
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