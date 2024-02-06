Фильм, посвященный СВО, выходит в российский прокат

Большая часть кино снята «за ленточкой»

В феврале 2024 года на большой экран выходит военная драма Андрея Симонова «20/22». Это первое художественное кино, посвященное событиям специальной военной операции и снятое в зоне ее проведения.

Съемки на территории Мариуполя проводились весной 2023 года. В объектив камер попали впечатляющие кадры города, изменившегося до неузнаваемости в ходе последних событий. Также съемки проходили в Москве, Московской и Ростовской областях.

Сюжет фильма отражает то, как актуальные события воспринимаются молодым поколением, на какие решения и жизненные выборы их сподвигают.

«Алиса (Дарья Кукарских) и Данила (Аристарх Венес) — молодые влюбленные, в чью жизнь вклиниваются события первых месяцев специальной военной операции, разводя их по разные стороны баррикад. С одной стороны, брат Данилы оказывается в зоне СВО в рядах российских войск, и парень отправляется добровольцем на помощь брату. С другой стороны, Алиса узнает о бомбежках в Киеве от своих украинских друзей и выступает против спецоперации, не принимая решения возлюбленного. Однако когда Данила перестает выходить на связь, девушка выезжает в зону СВО на его поиски», — говорится в аннотации.

Главные и эпизодические роли в фильме исполняют молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кинопрокате. Также в съемках приняли участие военные корреспонденты Павел Чуприн и Семен Пегов, сыгравшие самих себя.

Фильм создан кинокомпанией ООО «ББГ» при содействии АНО «Институт развития интернета».