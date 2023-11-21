Фильм о сельском главе из Челябинской области отобран на национальный кинофорум

Документалка «Сельская жизнь горожанина Разина» вошла в топ‑50 фильмов из 35 регионов России

Документальный фильм режиссера Натальи Исаковой из Трехгорного «Сельская жизнь горожанина Разина» — это одна из частей четырехсерийного авторского проекта «Приземленные», который посвящен горожанам, переселившимся в деревни.

«Сельская жизнь героев фильма — это вечный спор оптимизма со здравым смыслом. Каждый из них идет своей дорогой в попытках стереть грань меж городом и деревней. Их замыслы с размахом то и дело упираются в обстоятельства непреодолимой силы, но экс-горожане не сдаются»,— рассказывает Наталья Исакова.

В свое время эти авантюристы из разных соображений специально переехали в отдаленные деревни, чтобы жить на земле и эту землю развивать. Дмитрий Разин, глава села Меседа, переехал в деревню и решил создать туристическую экотропу. Об экологической тропе «Петропавловка» и турферме «Приземленные» мы подробно рассказывали прошлым летом. Кинодокументалист Наталья Исакова планомерно исследует опыт переселенцев, чтобы ответить на вопросы, как привлечь туристов и деньги туда, откуда исторически все выдувается горным ветром, — в глухие деревеньки. А главное — чтобы понять, что это за порода людей, энтузиастов и подвижников, что поддерживает в них веру в успех.

VII национальный телекинофорум «Родные тропы» проходит в Москве с 3 по 6 декабря. На отборочный тур поступило 173 заявки из 46 регионов России, в финал прошли 50 работ. В жюри конкурса: режиссер телевизионных документальных фильмов телеведущий Иван Цыбин, кинооператор и кинорежиссер Ирина Уральская, режиссер документального и игрового кино, сценарист и продюсер Олег Штром, режиссер документального и игрового кино, сценарист и продюсер Иван Твердовский. В финале будут выбраны 12 победителей.