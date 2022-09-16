Фильм Михаила Ефремова о заключенных получил спецприз на челябинском кинофестивале

Актер, осужденный за смертельное ДТП, впервые попробовал себя в кинорежиссуре

Документальный фильм Михаила Ефремова «Переоценка ценностей» получил спецприз на IX кинофестивале короткометражного кино «Надежда». Работа осужденного актера получила приз за лучшую режиссуру, но призового места не заняла. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.



В фильме Ефремова заключенные делятся историями из жизни и рассказывают, как попали в тюрьму.

Вне конкурсной программы так же показали фильм «Жизнь после тюрьмы» с Ефремовым в главной роли. В этой ленте актер рассказывает о своей жизни в местах лишения свободы: как он работает на швейном производстве, ходит в библиотеку и размышляет о произошедшем.

Фестиваль «Надежда» — единственный конкурс фильмов, созданных в местах лишения свободы. В 2022 году на него отправлено более сотни короткометражек. Это не только документальное кино, но и игровые фильмы разных жанров: комедии, триллеры и драмы.

Напомним, в 2020 году 58-летнего актера осудили за смертельное ДТП в Москве и приговорили к восьми годам лишения свободы.