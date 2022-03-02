Фильм «Интерстеллар» в Челябинске разберут с научной точки зрения

В ИЦАЭ Челябинска обсудят теорию кротовых нор и пятимерного пространства

В Челябинском информационном центре атомной энергии пройдет лекция «Интерстеллар: тайны гравитации». Фильм Кристофера Нолана покажут на большом экране и прокомментируют на его примере, как действуют физические законы: гравитация, кротовые норы, пятимерное пространство.



Вести лекцию будет SMM-специалист, продюсер онлайн-курсов и автор научных работ по физике Анастасия Щербатова.

«„Интерстеллар“ Нолана — мой любимый фильм. Я смотрела его 29 раз и досконально изучила», — рассказывает Анастасия.

Кроме того, на кинопоказ приглашены инженер, психолог и диетолог, которые обсудят проблемы энергии в глобальном и прикладном смысле.

Кандидат технических наук Андрей Мартьянов расскажет об источниках энергии. Вместе с психологом Еленой Гудковой гости разберутся, как бороться с весенней хандрой, узнают, что такое психологическая энергия и как ее пополнять. Эндокринолог и диетолог Лариса Скакун расскажет о жизненной энергии в целом и в частности о том, как ее получать в период авитаминоза.

Лекция с фильмом «Интерстеллар» начнется в 17:00 в ИЦАЭ Челябинска, а научное ток-шоу об энергии запланировано на 19:00. Вход свободный, нужно только записаться в соцсетях центра.