Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» снят с проката в России

Российская премьера была запланирована на 14 апреля

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» исключен из графика кинорелизов в России. Компания Warner Bros. приостановила прокат картин в России, пока на неопределенный срок.

Это третий фильм франшизы «Фантастические твари» во вселенной «Гарри Поттера». Главные роли исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Мадс Миккельсен, причем, Миккельсен заменил Джонни Деппа в роли Грин-де-Вальда. В актерский состав вошел и российский артист Александр Кузнецов (в роли волшебника Хельмута).

Мировой релиз фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» состоится 6 апреля 2022 года. В России премьера была запланирована на 14 апреля.